Верещук напомнила украинцам об уголовной ответственности за участие в российских «референдумах»

Гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы в случае принятия участия в «референдумах» на подконтрольных России территориях. Об этом в эфире единого телемарафона заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, — это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может», — приводит ее слова «Страна.UA».

Так, по словам Верещук, в случае коллаборационизма, а также призывов к участию в «референдумах» украинцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией. Тех, кто вынужден оставаться на подконтрольных России территориях, вице-премьер призвала не участвовать в «голосовании» «ни под каким давлением, никаким насильственным принуждением».

«Верстка» сообщала, что Кремль определился с «рабочей датой» для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказали изданию несколько собеседников в федеральной власти, они состоятся 14 сентября.

При этом вопрос о проведении референдумов в частично подконтрольных России регионах — Запорожской, Херсонской и Харьковской областях — остается открытым. Как отметили собеседники издания, ситуация на фронтах пока не позволяет провести там «плебисциты». По их словам, организация безопасного голосования потребует больших усилий даже в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Именно по этой причине 14 сентября является «рабочей датой» — по мере того, как будут развиваться события, ее могут изменить.