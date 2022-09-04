Песков: решение об участии Путина в саммите G20 будет принято с учетом фактора безопасности

Кремль еще не принял решение о возможном участии президента РФ Владимир Путин в саммите «Большой двадцатки». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам в воскресенье.

«Нет, решения пока нет. Мы рассматриваем ситуацию. Ещё раз повторю, что мы имеем приглашение, и в любом случае Россия принимает участие в работе этого форума и будет принимать и на высшем уровне. Но формат участия будет определяться чуть позже», — сказал Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» Песков уточнил, что при принятии решения об участии Путина в саммите G20 убудет учитываться все факторы, «в том числе и фактор безопасности».

Саммит G20 пройдет в Индонезии, на Бали, 15–16 ноября. По словам президента Индонезии Джоко Видодо, на ней помимо Путина ожидается участие главы Китая Си Цзиньпина. По меньшей мере восемь стран из «Группы двадцати» высказывались против действий российских властей в Украине.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс завила, что президент России Владимир Путин не имеет морального права заседать в G20, пока продолжаются бои в Украине, передает Reuters. По информации РБК, кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак также заявил: «Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [на саммите G20], пока он не прекратит [военные действия] на Украине».



