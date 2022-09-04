Соратника Навального* Алексея Ворсина объявили в розыск

UPD: Алексей Ворсин в стриме на своем YouTube-канале сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщество. Преследование связано с его работой в хабаровском штабе** Алексея Навального*. По этой причине активист временно уехал из России.

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Соратника оппозиционного политика Алексея Навального* из Хабаровска Алексея Ворсина объявили в федеральный розыск. Об этом сам Ворсин сообщил в своем Telegram-канале.

«Возможно, скоро моё фото будет висеть на всех остановках Хабаровска, но это никак не связано с приближающимися выборами. Меня объявили в федеральный розыск, и думаю, пришла пора объясниться, почему я "пропал"», — написал он.

Ворсин пообещал ответить на все вопросы в стриме на своем YouTube-канале. Включение запланировано на 20:00 по хабаровскому времени (13:00 мск)

В 2021 году Алексея Ворсина приговорили к трем годам условно по «дадинской статье». Причиной стало его участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала и оппозиционного политика Алексея Навального*, чей штаб** в Хабаровске он возглавлял.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

**Штабы Навального в России признаны «экстремистскими организациями», их деятельность запрещена.