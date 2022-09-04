Трамп обвинил администрацию Байдена во «вторжении» в свой дом после обысков ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания назвал обыски ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде насмешкой над американскими законами. По его мнению, весь мир был шокирован произошедшим.

«Позорный рейд и вторжение в мой дом в Мар-а-Лаго были издевательством над правосудием, что стало насмешкой над американскими законами, традициями и принципами на глазах всего мира. Весь мир следил за этим и был шокирован», — заявил он. Его слова приводит ТАСС.

Трамп обвинил администрацию президента США Джо Байдена во «вторжении» в свой дом и заявил, что сотрудники ФБР «рылись в шкафу у первой леди» и его 16-летнего сына. По его словам, ФБР и Минюст США подконтрольны «радикальным крайним левым негодяям».

Федеральное бюро расследований (ФБР) организовало обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде 9 августа. Республиканец заявил, что не получал оповещений об обыске. Он обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикально-левых демократов» — в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. Политик выразил уверенность в том, что обыски связаны с желанием демократов не допустить его участия в выборах 2024 года.

Поводом для обысков послужили подозрения в том, что Трамп по окончании своего президентского срока забрал из Белого дома важные документы, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, они могут содержать секретную информацию.

В NYT уточнили, что национальный архив США «в течение многих месяцев» просил Трампа вернуть 15 коробок с важными документами. В организации опасались, что они могут быть уничтожены, поскольку экс-президент США во время своего президентского срока неоднократно уничтожал официальные бумаги, которые должны были храниться в правительственных архивах. Всего, по последним данным, в резиденции Трампа было найдено 11 000 правительственных документов и фотографий.



Закон о президентских документах был принять в 1978 году после Уотергейтского скандала. Нарушение закона наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет. Однако в случае Трампа большее значение может иметь дополнительное наказание: если лицо, занимающее федеральную должность, признается виновным, то оно должно оставить эту должность и лишается права занимать какую-либо федеральную должность вообще. Таким образом, потенциально Трамп может быть лишен права баллотироваться в президенты в 2024 г, однако решение об этом будет принимать суд.

