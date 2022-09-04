На Камчатке военком объезжал рыболовные заводы с призывом заключить контракт на службу в Украине

На Камчатке неизвестный человек, представившийся военным комиссаром Елизово, Елизовского, Соболевского и Усть-Большерецкого районов, объезжал рыболовные заводы и призывал сотрудников заключать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на источник в одном из предприятий.

Собеседник издания предоставил видеозапись, на которой неназванный военком рассказывает об условиях военного контракта. По его словам, срок службы — не менее 6 месяцев. Среди «преимуществ» — выплата в размере 100 тысяч рублей от губернатора края по факту подписания контракта, а также выплаты «подъемных» в размере 50 тысяч рублей от Минобороны РФ. Мужчина убеждал сотрудников предприятия согласиться на эти условия, ссылаясь на то, что «рыбалка в этом году не всем удалась».

Источник «Сибирь.Реалии»* отметил, что активнее всего агитация велась среди граждан Узбекистана. Контрактникам пообещали высокое довольствие, паек, оплату проезда в отпуск для всей семьи, служебное жилье и амнистию. Несколько человек заинтересовались предложением, отметил собеседник издания.

«Цена вопроса следующая: в два раза дороже, чем вы будете получать, служа здесь — от 100 тысяч рублей, день службы за три, плюс командировочные 56 долларов в сутки, плюс если идут наступательные действия — 8 тысяч рублей вам будет оплачено каждый день, если сбиваете например «Байрактар» — призовые, это все отдельно. Средний заработок от 350 до 450 тысяч рублей в месяц. Срок службы — 3 месяца», — приводит «Сибирь.Реалии»* слова военного.

По словам собеседника издания, после выступления на предприятии мужчина, представившийся военкомом, отправился на другие заводы. Свое личное присутствие он объяснил тем, что недавно два батальона покинули часть — один отправился в Сирию, другой в Украину, и теперь в регионе некому служить. Согласно открытым источникам, должность комиссара занимает Александр Вахонин.

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

