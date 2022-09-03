192-й день боев: главное

Миссия МАГАТЭ планирует опубликовать отчет после обследования Запорожской АЭС в начале следующей недели. Сейчас на станции остается шесть сотрудников миссии, но с понедельника их число сократится до двух — они там будут на постоянной основе. ВВС пишет, что по данным ВСУ перед приездом МАГАТЭ россияне вывезли всю военную технику с территории Запорожской АЭС. Часть техники отправили в ближайшие населенные пункты, а еще часть — на завод «Атомэнергомаш».

пишет, что по данным ВСУ перед приездом МАГАТЭ россияне вывезли всю военную технику с территории Запорожской АЭС. Часть техники отправили в ближайшие населенные пункты, а еще часть — на завод «Атомэнергомаш». После обстрела Николаевской области погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщила глава областной администрации Анна Замзаева. Еще двое детей ранены, среди взрослых ранения получили четыре человека. Обстрелы были в Николаеве и Березнеговатом.

Российское Минобороны сообщало в сводке о «безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении». В министерстве указали, что ВСУ понесли большие потери, в Николаевской области не хватает медикаментов и крови.

DW* сообщило, что рота российских войск покинула Херсон. Вместе с солдатами в Крым переправляют награбленное имущество в пяти грузовиках. Минобороны сообщает, что украинское контрнаступление терпит неудачи. Пророссийские власти Херсонской области также постоянно отрицают отвод войск, эвакуацию, проблемы со снабжением российских войск.

Прокуратура Украины сообщила, что в Харькове после обстрела со стороны Белгородской области пострадала школа: поврежден фасад, выбиты окна и двери. Шесть человек получили ранения. Российское Минобороны писало, что в Харькове уничтожили склады с ракетно-артиллерийским вооружением.

В России снова сообщают о новых «мобилизационных» мероприятиях. Мобилизацию при этом в Минобороны отрицают и говорят о том, что для задач «спецоперации» достаточно имеющихся военных.

Сегодня стало известно, что в Чечне сформировали новый полк для отправки в Украину. Об этом сообщил Рамзан Кадыров. «Вот так» рассказал, что от РЖД требуют завербовать 10 тысяч сотрудников. Такую квоту для железнодорожников установил Владимир Путин. Журналисты ASTRA получили документы о том, что в Краснодарском крае принудительно вызывают в военкоматы и отправляют на военно-полевые сборы.

ВВС: сотрудники Красного Креста так и не получили доступ к украинским военнопленным с «Азовстали». По оценкам международной организации, сотрудники МККК все еще ожидают доступа к тысячам украинских военнопленных, встретиться с которыми им до сих пор не удалось.

«МККК содействовал их безопасному выходу, мы зарегистрировали всех с пониманием, что сможем их посетить Но теперь мы понятия не имеем, что с ними случилось. Доступ ко всем, кого мы зарегистрировали и чьи личные данные у нас есть, является абсолютным приоритетом Красного Креста», — рассказал гендиректор Красного Креста Роберт Мардини.

Разведка Британии сообщает, что контрнаступление ВСУ началось 29 августа 2022 года. Одним из элементов этого наступления является продолжающееся наступление на широком фронте к западу от Днепра с упором на три направления в пределах Херсонской области. Операция имеет ограниченные цели, но силы Украины, вероятно, достигли определенной степени тактической внезапности. Они успешно используют плохую логистику и слабое руководство в российских вооруженных силах. Поскольку боевые действия также продолжаются в секторах Донбасса и Харькова, ключевым решением для российского командования в ближайшие дни будет вопрос о том, куда направить любые силы оперативного резерва, которые они могут создать.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что снижение поддержки и усталость от боев в Украине, вероятно, будут все больше препятствовать усилиям России по вербовке и формированию вооруженных сил и добровольческих батальонов.

Центр «Левада» опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян по-прежнему поддерживают бои в Украине. Но аналитики считают, что общественная поддержка «спецоперации» может постепенно снижаться. «За» высказались 76% респондентов, 48% опрошенных считают необходимым продолжение российских операций в Украине. Мирные переговоры поддерживают 44% участников опроса, среди которых большинство молодежи.

Снижение произошло в категории «решительно поддерживают»: в марте таких было 53%, а в августе — 46%.

На фоне украинского молчания по поводу контрнаступления ВСУ российские чиновники усиливают свои ложные заявления о том, что украинское контрнаступление в Херсонской области наносит ущерб дальнейшему существованию Украины.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».