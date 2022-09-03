«Голос Беслана» выступает против строительства музея на территории школы №1

Активистка «Голоса Беслана» Эмма Тагаева рассказала «Кавказскому узлу»*, что на месте школы №1 хотят построить музей. Но она опасается, что будут уничтожены улики: расследование теракта еще не закончено. Строительство музея одобрил Владимир Путин в 2021 году.

Против Эммы Тагаевой выступил комитет «Матери Беслана»: они, напротив, выступают за строительство музея, который может стать местом консолидации людей.

Несмотря на решение ЕСПЧ в 2017 году, Россия игнорирует его выводы и не расследует обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников. Минюст в 2019 году отчитался, что выплатил компенсации по решению ЕСПЧ родственникам пострадавших.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Террористы захватили 1128 заложников. 3 сентября прошла операция по их освобождению. Погибли 334 человека, 186 из которых — дети. 810 человек были ранены.

Власти позже признали, что штурм решено было проводить сразу, несмотря на протесты родственников заложников. Подтверждали позже и стрельбу из танка по школе. Расследование дела не закончено до сих пор: официально его продлили до 1 декабря 2022 года.

*«Кавказский узел» Минюст России считает «иностранным агентом».