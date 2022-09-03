Митингующие в Праге требуют нейтралитета в конфликте в Украине

«Коммерсант» сообщил, что в Праге начался антиправительственный митинг. По данным издания, протестующие потребовали занять нейтральную позицию в украинском конфликте. РИА Новости пишет, что демонстранты протестуют против роста цен на газ.

По оценкам «Коммерсанта», на площадь вышли до 70 тысяч человек. Источники РИА Новости говорят о 20 тысячах.

Ceske Noviny сообщают, что акция проходит под лозунгом «Чехия прежде всего». Граждане не согласны с политикой правительства. О нейтралитете в украинском конфликте, добавил «Коммерсант», писали Novinky.cz.

Премьер-министр Петр Фиала сказал, что акцию вызвали пророссийские силы, которые выступают против интересов Чехии. Митинг проходит мирно, за порядком следит полиция. Против демонстрантов выступили несколько человек с флагами НАТО и ЕС.

В Германии также проходила акция за мир, где активисты требовали прекратить экспорт оружия, в том числе в Украину. Несколько полицейских ранили: демонстранты вели себя агрессивно, посчитали силовики, и применили газ.