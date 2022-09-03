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#Новости

В школах повесили минимум 33 таблички с именами погибших в Украине военных

03.09.2022

Мемориальные доски появились в 19 регионах

В школах России 1 и 2 сентября повесили не менее 33 мемориальных табличек с именами погибших в Украине военных. «7*7» насчитал такие доски в 19 регионах. 

Больше всего досок установили в Брянской области — там отметили сразу пятерых погибших. В Волгоградской области на одной мемориальной доске почтили сразу трех военных. 

Также в российских школах появились «Парты героев». Школьникам предстоит учиться за партами, на которых портреты погибших солдат. В Чебоксарах, например, за парту посадили детей погибшего солдата.


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