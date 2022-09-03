В школах повесили минимум 33 таблички с именами погибших в Украине военных

В школах России 1 и 2 сентября повесили не менее 33 мемориальных табличек с именами погибших в Украине военных. «7*7» насчитал такие доски в 19 регионах.

Больше всего досок установили в Брянской области — там отметили сразу пятерых погибших. В Волгоградской области на одной мемориальной доске почтили сразу трех военных.

Также в российских школах появились «Парты героев». Школьникам предстоит учиться за партами, на которых портреты погибших солдат. В Чебоксарах, например, за парту посадили детей погибшего солдата.