ASTRA: в Краснодарском крае мужчин принудительно призывают на военные сборы

Жители Краснодарского края рассказали ASTRA, что получили повестки в военкомат. Там одному из них сказали, что принудительно отправляют на военно-полевые сборы.

Повестку в редакцию прислала одна семья. В ней сразу двух гражданских мужчин обязали явиться в военкомат. Один из них прибыл туда еще до указанного срока: там мужчине объявили, что его отправляют на военно-полевые сборы.

Семья говорит, что до отправки осталось несколько дней. Они пытаются найти юриста, чтобы понять, как действовать, как отказаться от сборов. Сами мужчины не состоит в резерве, срочную службу прошли несколько лет назад. У них есть хронические заболевания, но нет желания ни проходить сборы, ни участвовать в боях в Украине.

В Минобороны отрицают принудительную и скрытую мобилизацию в России. Чиновники министерства, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, говорили, что для выполнения задач «спецоперации» достаточно вооруженных сил.