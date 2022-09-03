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#Новости

Кадыров заявил, что «засиделся» в должности

03.09.2022

Он хочет должность в руководстве Росгвардии

UPD:

«Медуза»* сообщает, что Кадыров хочет перейти в руководство Росгвардии. Об этом сообщил источник, близкий к администрации президента.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он «долгожитель» среди действующих глав регионов России. Он сказал, что «засиделся» и считает, что он вполне заслуживает бессрочный и длинный отпуск. 

Кадыров руководит республикой 15 лет. На опубликованном видео он сказал, что его время пришло, «пока меня не выгнали». Он сказал, что постарается уйти вовремя. 

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте», — сказал Кадыров. 

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