МАГАТЭ опубликует отчет о состоянии Запорожской АЭС на следующей неделе

Глава МАГАТЭ и руководитель экспедиции на Запорожскую АЭС Рафаэль Гросси рассказал, что отчет по визиту на станцию опубликуют в начале следующей недели. Шесть сотрудников миссии остались на объекте. При этом Минобороны России сообщило, что украинские военные пытались захватить объект.

О планах по публикации отчета миссии Гросси рассказал журналистам на пресс-конференции в Вене в пятницу. Как передает Reuters, 14 экспертов оценили безопасность станции. Шесть человек остались на ЗАЭС уже после отъезда миссии, но на следующей неделе их число сократится до двух человек, которые останутся на станции на постоянной основе.

Сегодня в ежедневной сводке Минобороны России сообщило, что «киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата ЗАЭС». В ведомстве заявили, что около 23:00 2 сентября на 42 катерах и моторных лодках около 250 человек, в том числе иностранцев, высадились на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного. Российские войска уничтожили 20 лодок и катеров, артиллерия нанесла удар по остаткам десанта.