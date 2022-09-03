ФБР нашло у Трампа больше 11 000 государственных документов

Журналисты Reuters рассказали, что 8 августа во время обыска в резиденции Дональда Трампа во Флориде у него нашли более 11 000 правительственных документов и фотографий. Помимо этого у него было 48 пустых папок с пометкой «секретно». Президент США Джо Байден обвинил вчера Трампа и его сторонников в экстремизме.

Судебные протоколы вскрыли вчера. Решение о назначении специального эксперта для проверки изъятых материалов пока отложили. Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр, назначенный Трампом, усомнился в полезности такого назначения. Если будет назначен специальный эксперт, то расследование могут приостановить.

«Я думаю, что на данном этапе, поскольку ФБР уже посмотрело документы, я думаю, что нанимать специального мастера — пустая трата времени», — сказал Барр.

Барр не поддержал заявления Трампа о том, что у него украли выборы. И сейчас Барр сказал, что не было «законной причины» для того, чтобы найденные документы были у Трампа. К утверждению экс-президента о том, что все сведения были рассекречены, он отнесся скептически. Если это действительно произошло, то рассекречивание стольких документов было бы демонстрацией безрассудства и злоупотреблением и чуть ли не хуже, чем взять эти документы.

Помимо уточнения информации о количестве документов, стало известно о том, что некоторые из них смешивались с книгами, журналами и газетными вырезками. Там же были неуказанные подарки, предметы одежды.

Всего из более 11 000 правительственных записей и фотографий 18 были помечены как «совершенно секретно», 54 — как «секретно» и 31 — как «конфиденциально», согласно подсчету Reuters. «Совершенно секретно» — это высший уровень секретности, предназначенный для самых сокровенных секретов страны. Также было 90 пустых папок, 48 из которых были с пометкой «засекречено», а в других указано, что их следует вернуть секретарю/военному помощнику. Почему папки были пусты и что было в них — неизвестно.

Как писал РБК, вчера Джо Байден завил, что республиканцы, поддерживающие программу Трампа Make America Great Again, представляют экстремистские силы.

«Республиканцы, Дональд Трамп и MAGA представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики», — сказал он.

По его словам, республиканцы планируют отменить демократические выборы и отбросить страну назад, в те времена, когда были запрещены аборты и однополые браки.