Путин наградил за бои в Украине убийцу и главаря банды

The Insider* и Gulagu.Net сообщили, что осужденного за 5 убийств главаря банды Ивана Непаратова Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» за участие в боях в Украине. Его осудили в 2013 году. Руководство ЛДНР также наградило его медалью и орденами «За кровь и храбрость».

Непаратов был главарем банды в Подмосковье в 2000-х годах. Вместе с ним суд признал виновным его подельников. Их обвинили в 5 убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратова осудили на 25 лет.

В Украину Непаратов отправился из колонии строгого режима в Псковской области. Ему оставалось сидеть еще 13 лет. Погиб Непаратов в Артемовске Донецкой области. Причиной смерти стало «огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы».

*The Insider власти России считают «нежелательной организацией».