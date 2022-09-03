Гутерриш: ООН контактирует с США по поводу виз для российский делегации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ООН контактирует с США по поводу выдачи виз главе российского МИД Сергею Лаврову. Визы не выдали также членам российский делегации для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН и другие высокопоставленные представители организации остаются в тесном контакте с принимающей стороной и соответствующими миссиями при ООН, включая миссию Российской Федерации, по вопросам касательно соглашения между США и ООН о штаб-квартире. Мы активно взаимодействуем с миссией США по визам для делегаций на предстоящие мероприятия в штаб-квартире ООН и поддерживаем связь с миссией США по конкретным случаям, на которые обращают наше внимание. Так мы поступаем и в данном случае», — рассказали в пресс-службе ООН.

Вчера постоянный представитель России в ООН Василий Небензя направил письмо генсекретарю ООН Антониу Гутерришу. По его информации, никто из 56 членов делегации не получил визу в США.