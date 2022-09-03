«Сирена»: Путин поговорил с гражданами 10 секунд

«Сирена» обратила внимание на видео, где президент России Владимир Путин общается с гражданами.

На видео, стом в Калининграде 1 сентября, кортеж Путина проезжает по улице. Но, как пишет РЕН-ТВ, «Путин остановил свой автомобильный кортеж, чтобы поговорить с местными жителями».

После того, как часть авто остановились, из машин вышли охранники. Но через дорогу от людей, которые были за заграждениями, Путин спросил, не обижает ли их губернатор, а потом сел в машину. РЕН-ТВ добавили, что потом он вышел еще раз — чтобы помахать калининградцам.

На видео жители кричат «спасибо» и «молодец», но потом слышен смех, когда следом за Путиным в машины рассаживаются охранники.