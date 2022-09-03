Сотни людей пришли на прощание с Михаилом Горбачевым

UPD: В Колонном зале простились с Михаилом Горбачевым Алла Пугачева, экс-глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Дмитрий Медведев, сообщил «Коммерсант». Проститься с Горбачевым пришли также посол США в России Джон Салливан, посол Британии Дебора Броннерт, посол Германии Реза Адрес фон Гай и послы других европейских государств. Из российских деятелей также были на похоронах телеведущий Владимир Познер, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, уточнил РБК.

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Сегодня в Колонном зале Дома союзов проходит прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. «Интерфакс» уточнил, что вместо запланированных 4 часов церемония продлится 2 часа.

Доступ в зал будет свободным. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище. Похороны пройдут частично с элементами государственной церемонии. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, будет обеспечен почетный караул.

DW* пишет, что ни Берлин, ни Лондон, ни Париж не отправят правительственных представителей на похороны, несмотря на уважение к «отцу гласности и перестройки». От стран будут присутствовать иностранные послы и дипломаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет присутствовать на прощании, сообщил «Коммерсант». Владимир Путин не приедет на похороны.





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*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Reuters



