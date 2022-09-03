Родители детей с диабетом из Новосибирска обратились в СК из-за перебоев с препаратами

В Новосибирске родители детей с диабетом первого типа обратились в следственный комитет и прокуратуру из-за нехватки лекарств для детей с диабетом. Они вынуждены самостоятельно покупать инсулин и приборы для мониторинга глюкозы. Некоторые семьи покупают необходимое в Казахстане, пишет «Тайга.Инфо»*.

Врачи начали отказывать в рецептах взрослым и детям с диабетом первого типа еще в июне. Пациентам не могут выписать инсулин и непрерывный мониторинг глюкозы.

По словам руководителя новосибирской пациентской организации «Диалайф» Анастасии Смолиной, в следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности, также проверяют версию о «хищении и ненадлежащем освоении бюджета должностными лицами органов здравоохранения». Смолина рассказала, что людей хаотично переводят с одного на другой инсулин, выдают подходящие аналоги.

Пациенты также не получают тест-полоски к глюкометрам, одноразовые иглы к шприц-ручкам. Если часть расходников выдают, то в недостаточном количестве.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».