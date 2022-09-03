«Газпром» не возобновит поставки по «Северному потоку»

«Газпром» сообщил, что не будет возобновлять поставки газа в Европу по «Северному потоку» до полного устранения неполадок. В Европе считают, что такое решение никак не связано с техническими проблемами, а носит исключительно политический характер: вчера Еврокомиссия одобрила установление максимальных цен на российские энергоресурсы.

«Газпром» 31 августа сообщил, что с 1 до 3 сентября поставки по «Северному потоку» будут остановлены. Но после трехдневного перерыва компания не будет возобновлять транспортировку газа. Официальная причина — утечка масла на компрессорной станции «Портовая». Как пишут «Ведомости», акт утечки масла подписали также представители Siemens.

По данным DW*, в Siemens сообщали, что «как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод («Газпрома» — NT) не представляет собой техническую причину для прекращения работы». Siemens также рассказал о том, что на компрессорной станции «Портовая», где была обнаружена утечка, есть другие турбины для «Северного потока-1», которые должны продолжать работать. Устранить такую неполадку можно на месте.

Reuters сообщал, что с 3 сентября поставки должны были составить 33 млн кубометров в сутки — это всего 20% от максимальной мощности «Северного потока».

В Москве считают, что эксплуатации и обслуживанию мешают санкции ЕС. В Брюсселе говорят, что это предлог, а Россия использует газ в качестве экономического оружия.

«Это часть психологической войны России против нас», — написал в «Твиттере» Михаэль Рот, председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам.

Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ввести потолок цен на российский газ, чтобы помешать России манипулировать рынком. В G7 также одобрили решение об установлении максимальных цен на российскую нефть. В Москве негативно отнеслись к таким заявлениям: российского газа в Европе «больше не будет» пообещал Медведев. В Москве также сказали, что ограничение цен на нефть будет дестабилизировать рынки.

«Мы видим, что рынок больше не работает, потому что он сильно нарушен из-за манипуляций Путина», — сказала фон дер Ляйен.

По мнению представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, «Газпром» действовал под «ложным предлогом», чтобы закрыть «Северный поток-1».

«Это также является доказательством цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов», — сказал Мамер.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».