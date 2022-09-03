В Германии ранены полицейские после стычек с протестующими

В немецком Касселе произошли столкновения митингующих и полиции: несколько полицейских были ранены. Силовики при этом применили газовые баллончики и резиновые дубинки. Как пишет DW*, протестующие выступали против экспорта оружия, в том числе в Украину, и «за мир».

Акции в Касселе перед зданием концерна Krauss-Maffei-Wegmann, который производит оружие, проходит до 4 сентября. Около 40 митингующих перекрывали движение на улице в сторону центра города, другие люди протестовали против оружейной промышленности. Еще несколько человек пытались пробраться через ворота предприятия.

Полиция посчитала действия около 200 демонстрантов агрессивными и применила газовые баллончики и резиновые дубинки, был задействован полицейский вертолет.

Протестующие закидали полицию частями ограждения стройплощадки. Один из активистов сорвал с головы полицейского шлем и бросил его через ворота. Двоих человек задержали за сопротивление полицейским и нарушение запрета закрывать лицо.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».