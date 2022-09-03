В Брянской области обстреляли село Кистёр

UPD: В Кистёре в жилом доме во время обстрела повреждены окна. Также Богомаз уточнил, что есть повреждения памятника воинам Второй мировой войны.



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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром было обстреляно село Кистёр. Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил глава региона.

По словам Богомаза, повреждены линии электропередачи, есть разрушение дорожного полотна. Он добавил, что оперативные службы уже работают на месте, после того как они проверят безопасность, начнут восстановительные работы.

В пограничных регионах России с самого начала боев в Украине регулярно происходят обстрелы. Взрывы были на прошлой неделе в Белгороде, пострадавших нет.