Уголовное дело против активистов «Партии мертвых» возбудили из-за поста, приуроченного к Пасхе

Поводом для возбуждения уголовного дела об оскорблении чувств верующих, в рамках которого у активистов «Партии мертвых» прошли обыски, стал антивоенный «околопасхальный» пост, опубликованный в соцсетях движения 28 апреля. Об этом в своем Telegram-канале рассказали сами активисты.

«Ну что, мертвята, стал известен и повод для возбуждения уголовного дела против нас об оскорблении чувств верующих: этот вот антивоенный околопасхальный пост от 28 апреля сего года», — сообщили они.

В публикации фигурируют такие формулировки, как «христос воскрес! – а срочник ещё нет», «смертью смерть поправ – жених приехал», «христос воскрес – а у нас тут мухи».

Напомним, обыски по уголовному делу об оскорблении чувств верующих прошли в Петербурге и Северском. Полиция пришла домой к активистам Кристине Бубенцовой, Максиму Евстропову, руководителю мастерской ДК «Розы», а также у художникам из группы «Что делать?» Ольге Цапле и Дмитрию Виленскому.