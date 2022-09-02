Агрегатор новостей The True Story оспорит свою блокировку в суде

Агрегатор новостей The True Story, созданный бывшим главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном, оспорит в суде свою блокировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

The True Story ежедневно агрегирует новостной контент около 100 источников — как независимых, так и лицензированных российских СМИ, «чтобы дать пользователю объемную картину с разных точек зрения», отметил Чиков. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта 25 августа — это случилось на третий день после его запуска. Правозащитник заявил, что «Сетевые свободы» помогут The True Story оспорить решение РКН в суде.

Напомним, бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон критиковал руководство сервиса за сокрытие информации о «спецоперации» в Украине. Он запустил независимый агрегатор новостей The True Story, однако Роскомнадзор заблокировали его через 3 дня после запуск.