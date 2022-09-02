191-й день боев: главное

Сотрудники миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. Об этом рассказал глава организации Рафаэль Гросси. Он также оценил состояние оборудования. По его словам, обстрелы велись в опасной близости от АЭС, но объект выдержал перестрелки. В «Энергоатоме»‎ сегодня сообщили, что удалось подключить энергоблок 5: после обстрелов 1 сентября его отключили.

Минобороны России сегодня выдвинуло новые претензии к Киеву. Помимо взаимных обвинений в обстрелах, по версии министерства незапланированная встреча Гросси и президента Украины Владимира Зеленского была необходима для того, чтобы диверсанты захватили станцию, а миссия МАГАТЭ задержалась.

ВВС сегодня также рассказала, что Зеленский недоволен тем, что МАГАТЭ не требует полной демилитаризации ЗАЭС. Еще до поездки на объект он договорился с Гросси о том, что вокруг станции должна быть создана демилитаризованная зона. Президент Украины также говорил, что с МАГАТЭ на станцию должны были поехать журналисты, но российская сторона их не пустила.

«Медиазона»‎* и ВВС подтвердили имена 6024 погибших в Украине российских военных. Это число уже превысило потери России во второй чеченской войне. Журналисты снова подчеркивают, что эти данные не отражают точное число потерь. Официально о погибших Минобороны России сообщало 25 марта — тогда говорилось о 1 351 погибшем.

Офицеров среди известных погибших оказалось около 17%. Журналисты отмечают, что такая тенденция не меняется с начала боев: ранее среди подтвержденных погибших каждый пятый был офицером. Но в этот раз стало известно о большом числе погибших среди подразделений Росгвардии и ГРУ.

В Донецкой области состоялся обмен пленными. По сведениям ВВС , со ссылкой на украинский центр по работе с пленными, в Украину вернулись 14 бойцов. В российском плену они были с весны. В обмене были офицер и военный медик.

Бойцы ЧВК «Вагнера»‎ могут устроить диверсии с участием сотрудников белорусского ЧОПа, связанного с администрацией Лукашенко. По данным канала «Можем объяснить»‎, в тренировочный лагерь привезли украинскую форму. Тренировки идут с начала августа, сообщил источник. В июле украинская сторона говорила о том, что в Беларуси начали агитировать к подписанию контрактов с российскими ЧВК: в этом участвуют военкоматы и Евгений Пригожин. Зарплату обещают более 230 тысяч рублей, что значительно больше белорусских зарплат в ЧОПе. Поэтому отказываются от такой службы редко.

Владимир Путин посетит учения «Восток-2022»‎. Он приедет на Дальний Восток, а 6 сентября поучаствует в активной фазе стратегических учений, пишет ТАСС.

«6 сентября он будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооруженных сил «Восток-2022»‎. Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября», — рассказал Песков.

В учениях «Восток-2022»‎ участвуют представители нескольких стран: Никарагуа, Китая, Индии, Таджикистана, Азербайджана, Беларуси и других стран.

Разведка Британии сегодня пишет, что на юге Украины идут ожесточенные бои. Обстрелы идут в том числе в районе Запорожской АЭС.

Спецслужбы говорят о том, что несмотря на бои в Украине, 1 сентября российские военные начали ежегодные учения «Восток-22». Россия публично заявила, что в них участвуют 50 000 военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 000 личного состава. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях «Восток» в 2018 году.

Бои в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как «Восток-2022», не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции. Такие мероприятия тщательно прописаны, не поощряют инициативу и в первую очередь направлены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на высказывание Путина о «спровоцированной спецоперации»‎ как оборонительной. Он подтвердил свои ложные представления о положении на фронтах, считают в ISW. Путин сказал, что цель «специальной военной операции» — ликвидация «антироссийского анклава», который формируется на территории Украины и представляет собой экзистенциальную угрозу Российскому государству. Подобные мнения Путин высказывал уже не раз — то же самое говорилось 24 февраля. Это, по мнению ISW, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины, и вероятно такая риторика направлена на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию дополнительных сил осенью и зимой этого года.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Украины Алексей Громов заявил, что российские силы проводят перегруппировку подразделений Центрального военного округа. Эти подразделения действуют на Луганско-Донецком направлении. Перегруппировка может помочь поддержать наступление на Донбассе. Однако одновременно с этим часть сил передислоцируется на Херсонское направление. Их также могут использовать для операций на Донбассе, но российским войскам вряд ли удастся добиться успеха, считают аналитики.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.