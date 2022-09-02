«Сибирь.Реалии»* подтвердила гибель 39-летнего спецназовца в Украине

В ходе боевых действий в Украине погиб 39-летний уроженец Новосибирской области, служивший в спецназе. Как сообщает «Сибирь.Реалии»*, речь идет о Романе Алексееве, который погиб 14 августа после тяжелого ранения.

Алексеева похоронили 20 августа в селе Павловка Карасукского района, сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на Октябрьский сельсовет. Он учился на помощника машиниста, служил в армии. После начала СВО заключил контракт о военной службе. Его смерть наступила после тяжелого ранения. У военного остались две дочери, а также беременная жена. Он несколько месяцев не дожил до рождения сына, уточняет портал «Горсайт».

Всего, по данным «Сибирь.Реалии»*, число уроженцев Новосибирской области, чью гибель в ходе боевых действий в Украине удалось подтвердить, достигло 60. По данным ВВС, с начала войны России потеряла в Украине более 900 бойцов элитных подразделений.



* «Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

