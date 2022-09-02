На координатора кировского «Голоса»* составили протокол из-за участия в мониторинге выборов в Грузии

Полиция возбудила административное дело в отношении координатор кировского отделения «Голоса»* Дениса Шадрина из-за наблюдения за выборами мэра Тбилиси в октябре 2021 года. Его обвиняют в участии в деятельности «нежелательной организации» (20.33 КоАП РФ), сообщает «7×7 — Горизонтальная Россия»,

Полиция считает, что Шадрин, наблюдая за выборами мэра в Тбилиси, сотрудничал с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) от лица проекта «Голос»*. ENEMO**, в свою очередь, признана в России «нежелательной организацией». Об участии Шадрина в выборах в Грузии правоохранительным органам стало известно из мониторинга сайта и страниц движения «Голос» в соцсетях. Теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (20.33 КоАП РФ).

Ранее Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» координатора петербургского отделения движения «Голос»* Полину Костылеву. Ее признали «иноагентом» в сентябре 2021 года. Поводом послужил репост интервью Светланы Тихановской и перевод пятисот рублей от гражданина Узбекистана.

*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



** ENEMO признана в России «нежелательной организацией».

