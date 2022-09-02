Командир части пожаловался суду на посты адвоката Гребенюка, в которых тот «дискредитирует» ВС РФ

Представитель российского командования обвинил адвоката Максима Гребенюка в «дискредитации» российской армии. Командир пожаловался на записи правозащитника судье Рязанского гарнизонного военного суда во время заседания по делу о «печати предателя».

Об инциденте Гребенюк рассказал в своем Telegram-канале «Военный омбудсмен». «Кстати, представитель командования настучал на меня судье, что я в нашем телеграм-канале (который вы сейчас читаете) мало люблю Родину, плохо отношусь к суду, прокуратуре и дискредитирую ВС РФ», — написал он.

Командир попросил суд о назначении административного наказания для Гребенюка и даже приложил к заявлению распечатки из его Telegram-канала. Однако суд не нашел в постах Гребенюка состава административного правонарушения и не стал его наказывать.

Неназванный представитель российского военного командования проставил «печати предателя» в военных билетах солдат, отказавшихся принимать участие в боевых действиях в Украине. Гребенюк помогает военнослужащим обжаловать этот штамп в суде — он мешает солдатам устроится на работу. Адвокат смог добиться того, что по одному из подобных дел военная прокуратура внесла представление командиру войсковой части.