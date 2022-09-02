В Чите уволили руководителя и педагога детсада за вручение детям грамот с гербом Украины

В Чите уволили двух сотрудников детского сада, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины, сообщает пресс-служба Минобрнауки Забайкальского края. В ведомстве назвали эту ситуацию «недопустимой» и выразили уверенность в том, что причиной тому стала «халатность и безответственность» руководства.

«Министерство образования и науки Забайкальского края считает недопустимой ситуацию, произошедшую в детском саду №73 Читы, где детям выдали грамоты с гербом Украины, и уверено, что причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада», — говорится в сообщении, опубликованном в ВК-сообществе ведомства.

Комитет образования Читы по итогам «служебной проверки» принял решение уволить руководителя и педагога указанного дошкольного учреждения. В Минобрнауки региона отметили, что усилят «информационную работу» среди руководства местных школ и детсадов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес извинения родителям воспитанников детского сада. Он назвал награждение грамотами с гербом Украины «кощунственным» и заявил, что их выдали детям из-за «глупых ошибок».

Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. По информации портала News.ru, воспитатель детского сада скачал грамоты в интернете. Он объяснил, что «просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины».