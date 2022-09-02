В Улан-Удэ за 700 рублей срывают баннеры в поддержку кандидатов от КПРФ

В Улан-Удэ неизвестные массово срывают агитационные плакаты в поддержку кандидатов от КПРФ в гордуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер КПРФ в Бурятии, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.

«Осталось 9 дней до выборов главы Республики Бурятия и дополнительных выборов в городской совет депутатов г. Улан-Удэ. Волнения со стороны оппонентов ожесточенно нарастают…» — написал он.



По словам Мархаева, кандидату от КПРФ Марии Смолиной в 20-м городском округе «всячески пытаются мешать проводить предвыборную кампанию». Листовки в ее поддержку, а также объявления о встречах с местными жителями срывают по несколько раз на дню, утверждает он.

«К этой работе незаконно привлекаются сотрудники управляющих компаний. Поверх наших агитматериалов клеят объявления «остекление балконов», «помощь в лечении алкоголизма» и т.д.», — рассказал парламентарий.

На одном из видео, которые сняли коммунисты, девушки, которые заклеивали агитацию КПРФ, рассказали, что им пообещали за это 700 рублей.

Мархаев также заявил, что сотрудники полиции приходят домой к сторонникам КПРФ и изымают у них агитационные баннеры. Кроме того, депутату Народного Хурала Анатолию Ковалеву запретили выступать на праздничной линейке в школе, сославшись на тяжелую эпидемиологическую обстановку. При этом в других школах ограничений на аналогичные выступления не было, подчеркнул парламентарий.

«После проведения встречи в спортивном клубе «Медведь» туда пришла «комиссия» и пригрозила закрыть его из-за состоявшейся встречи с нашим кандидатом. Теперь руководство клуба опасается за судьбу своего учреждения и отказывается в дальнейшем проводить встречи у себя», — написал депутат.

Кроме того, от бюджетников массово поступают сообщения о давлении со стороны депутатов-единороссов. Они обещают местным жителям «золотые горы», а также собирают с них подписи с указанием всех персональных данных под видом представителей власти и управляющих компаний. По мнению Мархаева, делается это для того, чтобы использовать их в день выборов. Аналогичная ситуация складывается и в 28-м округе, утверждает лидер КПРФ в Улан-Удэ.

«Это все неудивительно, т.к. кандидаты от единоросов сильно боятся вновь проиграть выборы коммунистам. Такая «борьба» от кандидатов власти в очередной раз показывает её истинное лицо!» — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные продолжают уничтожать агитацию кандидата в губернаторы Свердловской области от КПРФ Александра Ивачева. За два дня злоумышленники вырезали 12 баннеров, а также перерезали провода трех медиаэкранов с его агитацией.