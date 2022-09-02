Украина обвинила российского военного в расстреле мирных жителей в Киевской области

Генпрокуратура Украины обвинила российского военного Николая Соковикова в военном преступлении в Бучанском районе Киевской области. Ему вменяют убийство двух мирных жителей — владельца автодилерского центра и охранника. По данным следствия, солдат их расстрелял.

«Соковиков, являясь военнослужащим ВС РФ, по предварительному сговору с неустановленным военнослужащим из состава 5-й танковой бригады (воинская часть №46108), держа в руках автоматы, произвели не менее 12 выстрелов в область спины и тела Пляца Леонида и Муравицкого Сергея», — говорится в документе Бучанского районного управления полиции от 24 августа.

Соковикова опознали по записям с камер видеонаблюдения, которые в мае опубликовал CNN. На видео видно, как военнослужащие расстреливают в спину безоружных граждан Украины. По данным телеканала, военное преступление совершили российские солдаты.

«Сибирь.Реалии»* связалась с Соковиковым. В беседе с изданием он заявил о своей непричастности к данному преступлению. «Не раз уже писал: нет, это не я», — сказал солдат.

При этом военослужащий признал, что действительно фигурирует на части видеозаписи — на ней видно, как он идет в военном обмундировании по зданию вместе со своим товарищем. Службу в 5-й танковой бригаде солдат также подтвердил, однако раскрывать свою воинскую часть он отказался.

Сестра Соковикова Татьяна беседовать с корреспондентами издания отказалась. «[Его] геоданные вам, может быть, еще дать? Знаете что, друзья мои, а не пошли бы на хер? Совсем попутали или что? Совсем больные? Вы кто такие? Передайте своим, чтобы шли на хер», — заявила она во время телефонного разговора.

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

