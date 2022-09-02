На Запорожской АЭС к сети подключили пятый энергоблок

Украинский «Энергоатом» сообщил о включении пятого энергоблока на Запорожской АЭС, работа которого была остановлена 1 сентября после минометного обстрела. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Энергоатом» обвинил в обстреле «российские оккупационные войска». По данным предприятия, энергоблок подключили к сети в 13:10, сейчас он продолжает набор мощности. Таким образом, на атомной электростанции работают два энергоблока, которые «вырабатывают электроэнергию для нужд Украины».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая неприкосновенность Запорожской АЭС несколько раз нарушалась. Он рассказал об этом после того, как провел несколько часов на станции. Reuters пишет, что по словам Гросси удары были «неудобно близки», но объект выдержал перестрелки.

Москва и Киев обвинили друг друга в обстрелах станции. По мнению российского Минобороны, встреча Гросси и президента Украины Владимира Зеленского 31 августа была устроена для того, чтобы украинские диверсанты захватили станцию.

Гросси несколько раз осмотрел площадку, проверил аварийные системы и диспетчерские. Сейчас эксперты будут анализировать состояние других технических аспектов безопасности станции. Кроме того, Гросси сказал, что двое сотрудников миссии останутся на объекте на постоянной основе.