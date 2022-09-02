Журналистам «Медиазоны»* и BBC удалось подтвердить гибель 6024 российских военных в боях в Украине

Журналисты «Медиазоны»* и ВВС вместе с волонтерами продолжают собирать информацию о погибших в Украине российских военных. На 2 сентября официально известно о 6024 погибших — это больше чем во время первой второй чеченской войны. Тогда сообщалось, что российские потери — 6000 военных.

Журналисты отмечают, что эти данные не отражают точное число погибших. Минобороны России последний раз сообщало о потерях 25 марта — тогда, по официальным данным, на фронте погиб 1351 человек.

Наиболее серьезные потери российская армия понесла среди офицеров — их насчитывается 1025 человек, что составляет 17% от общего числа погибших. Тенденция, что среди погибших много офицеров, не меняется с начала боев. Это может говорить о том, что им приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня: подобную роль в западных армиях выполняют сержанты. Эксперты считают, что это может негативно сказаться на эффективности российской армии.

Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа — как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил практически каждый четвертый погибший сотрудник спецподразделений. Среди установленных погибших также насчитывается 4 генерала и 35 полковников.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».