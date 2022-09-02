«Единая Россия» исключила из базы сторонников порядка 15 млн человек

«Единая Россия» завершила чистку мобилизационной базы сторонников и исключила из нее около 15 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в партии.

Мобилизационная база сторонников «Единой России» была сформирована к президентским выборам 2018 года. В ней оказались имена членов партии и беспартийные сторонники Владимира Путина. Изучив ее, депутаты пришли к выводу, что она устарела.

Таким образом, база данных сократилась на 15 млн человек — в партии их сочли нелояльными, либо их данные оказались устаревшими. Чистка производилась с помощью специальной программы, которая анализировала соцсети. Если обнаруживалось, что кто-то из присутствующих в базе ставил лайки, например, Алексею Навальному, то таких людей исключали из списка.



По информации РБК, сейчас «Единая Россия» приступила к наращиванию числа сторонников и к выборам президента 2024 года планирует увеличить их количество до 30 млн человек. Кроме того, для депутатов от партии был установлен KPI по привлечению сторонников, который они должны выполнить до конца года. Для парламентариев-одномандатников в Госдуме он составляет 1500 человек, а для списочников — 500 человек. Исключение сделали для тех, кто регулярно посещает ЛДНР и подконтрольные России территории Украины.





