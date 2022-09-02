«Коммерсант»: организаторы ищут новые форматы массовых мероприятий на фоне отмены концертов иностранных и отечественных исполнителей

С начала боевых действий в Украине почти треть отечественных артистов перестали давать концерты в России, сообщает «Коммерсант». Кроме того, на фоне отмены туров иностранных исполнителей объемы продаж билетов на концерты в стране упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом. В текущих условиях участники рынка ищут новые форматы массовых мероприятий, а также повышают цены, отмечает издание.

Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными сервисами МТС Live и Ticketland) Михаил Минин, с начала текущего года объем продажи билетов на концерты в РФ снизился на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По сравнению с 2021 годом данный показатель снизился почти на четверть (23%). Причиной тому стала отмена выступлений крупных иностранных артистов, в числе которых Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, Bjork и другие.



Кроме того, на снижение продаж повлияла и ситуация на отечественном рынке, возникшая после начала боевых действий в Украине. Многие российские артисты либо покинули страну, либо начали испытывать трудности с организацией концертов из-за своей антивоенной позиции. По состоянию на 7 июля в неофициальном «черном списке» оказались имена 29 исполнителей, сообщала «Фонтанка».

Для того чтобы остаться на плаву, участники рынка ищут новые форматы массовых мероприятий. Гендиректор и основатель TCI (специализируется на работе с мировыми звездами) Эдуард Ратников заявил, что перспектива работать со списком разрешенных артистов «не очень вдохновляет». По его словам, в текущих условиях организаторы рассматривают возможность создания собственного контента в разных сферах и жанрах. В частности, компания планирует продвигать цирковые представления.

Директор красноярского агентства «Музгород» Александр Рыжов добавил, что в настоящее в России наблюдается явное «уменьшение событийности». Сложившаяся ситуация сильно ударила по крупным концертным площадкам и промоутерам, отметил он. «Для того чтобы выживать и сохранить персонал, необходимо переформатироваться под российских исполнителей. Но наши артисты не в состоянии компенсировать падение рынка: нужны новые имена, а они не появляются быстро», — признал топ-менеджер.

Параллельно с поиском новых форматов и попыткой адаптироваться под современные реалии организаторы массовых мероприятий поднимают стоимость билетов. По данным «МТС Энтертейнмент», средний чек вырос на 8,6% по сравнению с 2021 годом и на 53,9% по сравнению с 2019 годом. Стоимость билетов, по данным «Яндекс.Афиши», варьируется в пределах 4200-4300 рублей.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что после начала боевых действий в Украине Россию покинул каждый третий артист. «Среди многих оставшихся в РФ «звезд» многие выступают с антигосударственных позиций. Так, может, государству пора уже начать чистку «авгиев конюшен», которые сегодня представляет собой захваченное всякого рода «иноагентами» культурное пространство России?» — предложила она.

Последним громким кейсом с отменой концертов стала ситуация вокруг рок-группы «Сплин». С музыкантами отказались работать организаторы как минимум трех мероприятий. Череда отмен концертов последовала за их выступлением на фестивале «Чернозем» в Воронежской области, который проходил с 19 по 21 августа. Тогда участники музыкального коллектива выступили в поддержку музыкантов, покинувших Россию по политическим причинам. Лидер группы Александр Васильев посвятил им песню «Выхода нет».