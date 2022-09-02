Президент РАН Сергеев оправдал заключение под стражу новосибирских ученых по делу о госизмене

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев посчитал оправданным заключение под стражу новосибирских ученых, обвиняемых в госизмене. Об этом он заявил 1 сентября на заседании президиума Сибирского отделения РАН.

Бывший глава отделения Александр Асеев в рамках заседания поднял тему уголовного преследования новосибирских ученых. Он обвинил действующего главу СО РАН Валентина Пармона в бездействии и спросил о причинах «небывалого накала карательно-репрессивных мероприятий в отношении ведущих ученых».

В обсуждение вмешался президент РАН Александр Сергеев. Ученый заявил, что поддерживает идею создания в академии структур, защищающих его коллег от правоохранительных органов. При этом он отметил, что зачастую для уголовного преследования есть реальные причины.

«Я должен напомнить, что если есть обвинение по соответствующей статье, то никакого варианта кроме помещения человека в СИЗО нет», — заявил Сергеев, отметив, что привлекать «автоматчиков» в таких ни к чему, поскольку ученые — интеллигенция.



Этим летом в Новосибирске по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) задержали трех ученых. Первым стал сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Анатолий Маслов. Его арестовали и этапировали в Москву.

Вторым оказался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Его задержали 30 июня в больнице, где он находится на поддерживающей терапии с четвертой стадией рака. По версии следствия, он передал в Китай данные, содержащие государственную тайну (ст. 275 УК). Его родственники писали, что он не мог самостоятельно питаться, химиотерапия ему не помогла. Несмотря на это, его этапировали в СИЗО, где он скончался 2 июля.

Третьим оказался директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Его доставили в Москву, в настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.