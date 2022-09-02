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﻿В Москве отменяют спектакли Крымова

02.09.2022

Спектакли были сняты по официальному приказу московского депкульта

Как стало известно нашей редакции, московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Дмитрия Крымова. Соответствующие изменения уже произошли в афише Театра имени Пушкина, «Мастерской Петра Фоменко», «Школы современной пьесы» и «Школы драматического искусства».

Известно, что театр «Школа современной пьесы» остановил продажу билетов на все ближайшие показы спектакля «Все тут». По сообщению актёров, занятых в постановке, «на паузу» спектакль поставили «до февраля». Театр «Школа драматического искусства» тоже, в свою очередь, отредактировал афишу на ближайшие месяцы — отменены показы крымовской «Бесприданницы» и спектакля «О-й. Поздняя любовь».

Эту ситуацию прокомментировала на своей странице в социальной сети актриса Мария Смольникова, которая играет во всех трёх постановках: «Почему? Не говорят. Наверное, нам и так все понятно… Это конец? <…> Вы не представляете, сколько было любви в этом театре… Сколько искренней веры в театр и в человека… Сколько надежд, сколько добра… Не понимаю, зачем? Неужели без всего этого в театре лучше?»

На официальном сайте «Мастерской Петра Фоменко» даты показов спектакля Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» неактивны — постановка всё ещё значится в репертуаре, однако билеты на неё купить уже нельзя. Аналогичная ситуация наблюдается на сайте Театра имени Пушкина, где идёт спектакль «Костик»: при переходе по ссылке для покупки билетов на странице появляется надпись «билетов нет», однако близкий к театру источник сообщил редакции, что спектакли были сняты по официальному приказу московского департамента культуры.

Примечательно, что отмены совершенно не коснулись федеральных театров (в частности, в афише МХТ имени Чехова и Театра Наций постановки стоят до сих пор, и на них можно купить билеты). Из чего следует, что очередные разрушительные действия инициированы департаментом культуры города Москвы.

Напомним, что 25 февраля Крымов приехал в Филадельфию для постановки «Вишнёвого сада» — об этом спектакле, премьера которого прошла в Wilma Theater 12 апреля, мы рассказывали ранее. Оставаться в США режиссёр не планировал, однако позже сообщил, что в ближайшее время возвращаться не считает возможным, хотя и мечтает об этом: «То, что я сейчас здесь, — это не решение. Это воля случая». Ситуацию в российском культурном пространстве сегодня он прокомментировал так: «Это стук топора по вишнёвому саду. Вишнёвые деревья вырубают прямо на глазах. Это конец».



Фото: РИА Новости

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