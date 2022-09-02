﻿В Москве отменяют спектакли Крымова

Как стало известно нашей редакции, московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Дмитрия Крымова. Соответствующие изменения уже произошли в афише Театра имени Пушкина, «Мастерской Петра Фоменко», «Школы современной пьесы» и «Школы драматического искусства».

Известно, что театр «Школа современной пьесы» остановил продажу билетов на все ближайшие показы спектакля «Все тут». По сообщению актёров, занятых в постановке, «на паузу» спектакль поставили «до февраля». Театр «Школа драматического искусства» тоже, в свою очередь, отредактировал афишу на ближайшие месяцы — отменены показы крымовской «Бесприданницы» и спектакля «О-й. Поздняя любовь».

Эту ситуацию прокомментировала на своей странице в социальной сети актриса Мария Смольникова, которая играет во всех трёх постановках: «Почему? Не говорят. Наверное, нам и так все понятно… Это конец? <…> Вы не представляете, сколько было любви в этом театре… Сколько искренней веры в театр и в человека… Сколько надежд, сколько добра… Не понимаю, зачем? Неужели без всего этого в театре лучше?»

На официальном сайте «Мастерской Петра Фоменко» даты показов спектакля Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» неактивны — постановка всё ещё значится в репертуаре, однако билеты на неё купить уже нельзя. Аналогичная ситуация наблюдается на сайте Театра имени Пушкина, где идёт спектакль «Костик»: при переходе по ссылке для покупки билетов на странице появляется надпись «билетов нет», однако близкий к театру источник сообщил редакции, что спектакли были сняты по официальному приказу московского департамента культуры.

Примечательно, что отмены совершенно не коснулись федеральных театров (в частности, в афише МХТ имени Чехова и Театра Наций постановки стоят до сих пор, и на них можно купить билеты). Из чего следует, что очередные разрушительные действия инициированы департаментом культуры города Москвы.

Напомним, что 25 февраля Крымов приехал в Филадельфию для постановки «Вишнёвого сада» — об этом спектакле, премьера которого прошла в Wilma Theater 12 апреля, мы рассказывали ранее. Оставаться в США режиссёр не планировал, однако позже сообщил, что в ближайшее время возвращаться не считает возможным, хотя и мечтает об этом: «То, что я сейчас здесь, — это не решение. Это воля случая». Ситуацию в российском культурном пространстве сегодня он прокомментировал так: «Это стук топора по вишнёвому саду. Вишнёвые деревья вырубают прямо на глазах. Это конец».

Фото: РИА Новости