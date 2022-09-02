Глава ЕК предложила ввести ограничение цен на российский газ

UPD: Главы Минфинов G7 согласились ввести ограничения цен на российский газ, сообщила корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн в своих соцсетях.

* * *

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в кулуарах встречи с немецкими депутатами в городе Мурнау призвала ввести ограничение цен на поставляемый из России газ, сообщает Reuters. По ее словам, европейские газовые хранилища были заполнены на 80% с опережением графика.

«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу», — приводит агентство ее слова.

Фон дер Ляйен отметила, что ограничение цен на газ можно установить на уровне руководства валютного блока. Таким образом ЕС сможет воспрепятствовать «попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком», считает она.

Ранее представители стран «Большой семерки» (G7) заявили о намерении ограничить цены на российскую нефть. Соответствующую меру министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США предложили ввести с 5 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на источник, принимавший участие в переговорах. При этом потолок цен на нефтепродукты из РФ планируется ввести с 5 февраля 2023 года.

По данным Bloomberg, цены на российскую нефть могут ограничить на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. «Большая семерка» ожидает поддержки от стран ЕС по данному вопросу, однако признает, что некоторые страны, которые закупают у России энергоносители в больших объемах, могут выступить против этой идеи. Предполагается, что лимит цен на нефть будет введен в соответствии со сроками эмбарго Евросоюза на российское топливо в рамках шестого пакета санкций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять российские энергоносители в страны, которые поддержат введение предельных цен на нефть. «На таких нерыночных принципах мы взаимодействовать не будем, топливо пойдет в другие страны», — заявил пресс-секретарь российского президента.

В свою очередь, заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения ценовых ограничений Россия прекратит поставки не только нефти, но и газа в Европу. «Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал политик в своем Telegram-канале.