Города России присоединяются к акциям памяти погибших в Беслане

В Беслане вчера началась трехдневная панихида по погибшим в Беслане. В Санкт-Петербурге планируют провести акцию завтра. В десятках городов России сегодня проходят акции памяти.

В Беслане 1 сентября тысячи людей собрались возле школы №1. Они приносили игрушки, венки и цветы, пишет «Кавказский узел»*. В спортзале прошел молебен. Траурная вахта памяти будет и завтра. Во Владикавказе пройдут встречи с выжившими во время теракта.

Акции пройдут в Санкт-Петербурге завтра, сегодня состоялись памятные мероприятия в Симферополе, Нефтеюганске, Бердске, Петрозаводске, Мордовии, Калужской области и других регионах и городах России.

Террористы захватили школу №1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Заложниками были 1128 человек: боевики согнали их в спортзал. Операции по освобождению закончилась 3 сентября. Погибли 334 человека, 186 из которых были детьми, еще 810 человек получили ранения.

Несмотря На протесты жителей, силовики провели штурм школы. Впервые в 2018 году, через 14 лет после трагедии, полпред президента в СКФО Александр Матовников признался, что штурм планировали изначально. Он также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Пострадавшие в теракте до сих пор не могут добиться принятия закона о помощи жертвам. Матери Беслана планировали объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов.

*«Кавказский узел» Минюст России считает «иностранным агентом».