Сотрудники миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая неприкосновенность Запорожской АЭС несколько раз нарушалась. Он рассказал об этом после того, как провел несколько часов на станции. Reuters пишет, что по словам Гросси удары были «неудобно близки», но объект выдержал перестрелки.

Москва и Киев обвинили друг друга в обстрелах станции. По мнению российского Минобороны, встреча Гросси и президента Украины Владимира Зеленского 31 августа была устроена для того, чтобы украинские диверсанты захватили станцию.

«Очевидно, что завод и его физическая целостность были нарушены несколько раз… это то, что не может продолжаться», — сказал Гросси по возвращении на станцию.

Он несколько раз осмотрел площадку, проверил аварийные системы и диспетчерские. Сейчас эксперты будут анализировать состояние других технических аспектов безопасности станции.