Илья Яшин* рассказал, что к нему в СИЗО впервые пустили родителей

Оппозиционер Илья Яшин* рассказал, что к нему в СИЗО впервые после ареста пустили родителей.

«Самое большое событие в тюрьме — это свидание с родственниками. В обычной жизни ты можешь общаться с родителями, когда захочешь. А за решёткой это привилегия; настоящая роскошь. Впервые после ареста ко мне пустили маму и отца. Представьте: узкий и тесный стакан, в котором вас запирают на замок. Напротив в таком же стакане — близкие люди. Вас разделяют два грязных стекла и решётка, разговор идёт через телефонные трубки. Очень странные ощущения, но клянусь: это лучшее, что случилось со мной за прошедшие два месяца. Тюрьма вообще быстро учит понимать и ценить то, что действительно важно в жизни», — написал Яшин*.

В дополнение он призвал позвонить или навестить родителей.

Илья Яшина* обвинили в распространении «фейков» об армии. 8 августа в Мосгорсуде рассмотрели его жалобу на арест, но суд ее не удовлетворил. Политик пробудет в СИЗО до 11 сентября. Поводом к уголовному делу стал его эфир на ютуб-канале. Он показал часть репортажа ВВС об убийствах мирных жителей в Буче. Версию Минобороны о том, что это «фейки и постановка», он тоже озвучил.





*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».