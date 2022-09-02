Forbes: «Яндексу» не хватает автомобилей

Forbes сообщил, что «Яндекс.Такси» не хватает автомобилей. Ежегодно компания обновляет автопарк на 50 000 машин, но из-за санкций таксомоторная отрасль столкнулась с дефицитом авто и запчастей для них.

В распоряжении журналистов оказалось письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту «Автоваза» Максиму Соколову от 25 июля. «Яндекс.Такси» из-за сложившегося дефицита ищет новых поставщиков для собственных ключевых сервисов и деловых партнеров. Среди основных рассматривают «Автоваз» и китайских производителей.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — отметил в письме Запольский.

Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил, что компания ищет новых поставщиков автомобилей, но острой нехватки автомобилей сейчас нет. Работа эта ведется на будущее, чтобы обеспечить партнеров техникой.

Ранее «Яндекс» пополнял автопарки европейскими автомобилями. Но в дилерских центрах их сейчас нет. Представитель компании также отметил, что проблема с таксопарками началась еще во время пандемии, а в 2022 году после ухода иностранных компаний из России проблема усугубилась.