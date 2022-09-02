Южная Корея пообещала жесткий ответ на ядерные испытания Северной Кореи

Во время трехсторонних переговоров советников по национальной безопасности Южной Кореи, Японии и США советник от Южной Кореи Ким Сон Хан сказал, что не будет мягкого ответа, если КНДР будет проводить испытания ядерного оружия. Как пишет Reuters, советники США Джейк Салливан и Японии Акиба Такео согласились с ним.

Сейчас есть признаки того, что Северная Корея закончила подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.

«Если Северная Корея проведет свое седьмое ядерное испытание, наши три страны вместе с международным сообществом будут максимально сотрудничать таким образом, чтобы КНДР осознала, что это был явно неправильный выбор. Мы согласились, что никогда не должно быть такого самодовольного мышления или реакции на то, что Северная Корея провела просто еще одно ядерное испытание в дополнение к шести, которые были ранее, — сказал Ким.

КНДР в 2022 году провела беспрецедентное количество испытаний ракет. Южная Корея вместе с США возобновили крупнейшие за последние годы полевые учения. В Пхеньяне эти действия считают подготовкой к войне.