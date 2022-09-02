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Российский танкист получил 8,5 лет колонии за нарушение законов и обычаев войны

02.09.2022

Он напал и ограбил жителя села Халявин в Черниговской области

Суд в Черниговской области вынес приговор в отношении российского танкиста из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Наказание за нарушение законов и обычаев войны составит 8,5 лет, сообщила Генпрокуратура Украины. 

В Черниговской области военнослужащий был в начале марта, а в феврале он пересек украинскую границу со стороны Беларуси. В селе Халявин он угрожал жителю села расстрелом, а потом ограбил его. 

Украинские военные взяли его в плен. Танкист признал вину и раскаялся, добавили в Генпрокуратуре. 

Ранее в Украине рассмотрели еще несколько дел против российских военных. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Вадим Шишимарин получил 15 лет колонии за убийство мирного жителя в Сумской области. Михаил Куликов получил 10 лет колонии за обстрел многоэтажки в районе Чернигова. Еще двое военных: Александр Иванов и Александр Бобыкин —  получили по 11,5 лет колонии. Суд установил, что они участвовали в обстреле Харьковской области.

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