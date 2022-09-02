Зампред ЦБ: валютные счета россиян превращаются в рублевые

РБК поговорил с зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным. Он сказал, что валютные счета россиян превращаются в «де-факто рублевые», но с привязкой к курсу. Вводимые банками комиссии за валютные счета он назвал «благим делом».

Тулин отметил, что интересы физлиц, хранящих валюту в кредитных организациях, защищены в той же степени, что и при хранении рублевых вкладов. Но из-за сложностей в проведении операций, особенно с «токсичными валютами», структура депозитов изменилась.

«Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — пояснил Тулин.

Из-за этого гражданам все больше интересно вкладываться в рублях. И комиссии, которые вводят банки с началом боев в Украине и из-за санкций, Тулин назвал «благим делом». Тулин сказал, что проблемы начались из-за нехватки наличной валюты в России. Приток ее есть, но небольшой. Отказ банков работать с некоторыми валютами он назвал «непопулярными, но логичными мерами».

«Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», — утверждает Тулин.

Центробанк ограничил операции граждан в валюте. Физлицам разрешено снимать не больше 10 тысяч долларов или тот же эквивалент в евро, если деньги были на счетах до 9 марта. В августе валютные ограничения продлили еще на полгода, но банки смогут проще обменивать валюту.