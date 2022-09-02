В Госдуме назвали «демаршем» отказ США выдать визу Колокольцеву

Вчера постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал, что США сорвали участие министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН. Вашингтон не выдал ему визу. В Госдуме назвали это демаршем ради политической конъюнктуры.

«Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН. В этой связи хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», — цитирует Небензю РИА Новости.

О том, что визы не получила делегация России для участия в Генеральной ассамблее ООН, говорил 31 августа замглавы МИД России Сергей Рябков. Вашингтон аргументировал это техническими сложностями. В мае российские чиновники также не получили визы для участия в комитете по информации ООН, пишет «Коммерсант».

Глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что отказ в визе демонстрирует, что США важнее политическая конъюнктура, чем реальная борьба с преступностью.

«Подобный демарш со стороны США наносит ущерб не только нашим двусторонним отношениям, но и международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности, терроризму и распространению наркотиков», — сказал Пискарев.