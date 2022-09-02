В Аргентине совершено покушение на вице-президента страны

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По предварительной информации, нападавший — 35-летний гражданин Бразилии Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Ранее он был судим, а в 2021 году сотрудники полиции нашли в его автомобиле нож, пишет RTVi.

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В Аргентине около 3:00 по Москве совершено покушение на бывшего президента страны, действующего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер. Как пишут «Ведомости», совершивший покушение смог вплотную подойти к ней и направить пистолет. Оружие не выстрелило при нажатии на курок.

Президент страны Альберто Фернандес сообщил, что это стало самым серьезным испытанием с момента восстановления демократии.