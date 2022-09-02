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#Новости

В США в домах, связанных с Вексельбергом, прошли обыски

02.09.2022

ФБР видели в доме на Манхэттене и в поместье в Хэмптоне

Журналисты телеканала NBC выяснили, что в домах, которые могут принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу, проходят обыски. Информацию позже подтвердили в ФБР. 

По данным канала, агенты были в квартире на Манхэттене и в поместье в Хэмптоне. Оба объекта связывают с Виктором Вексельбергом. Агенты выходили из дома с коробками. Источники также сообщили, что ФБР было в доме олигарха в Майами. Недавно у Вексельберга конфисковали в Испании яхту стоимостью 90 млн долларов: олигарх находится под санкциями США. 

Власти США связывают Вексельберга с Владимиром Путиным. Он руководит группой «Ренова», которая работает в металлургической, горнодобывающей и технологической отрасли. Минюст США подозревал Вексельберга в банковском мошенничестве, но обвинений по этому делу предъявлено не было. 

Сам олигарх, добавили в NBS, давно имеет связи с США, у него также есть грин-карта, а помимо Нью-Йорка у него есть дома в Коннектикуте. 


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