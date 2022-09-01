У казанской журналистки Марины Юдкевич во время массовых обысков изъяли загранпаспорт

В Казани сотрудники полиции во время обысков 17 августа изъяли загранпаспорт у больной раком колумнистки «Idel.Реалии»* Марины Юдкевич, которая проходит свидетелем по уголовному делу об оправдании терроризма. Из-за этого она не может поехать на лечение, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Массовые обыски у журналистов, сотрудничающих с «Радио Свобода»*, прошли в Казани 17 августа. Тогда полиция приходила к журналистам «Idel.Реалии»* Искандеру Ясавееву и Марине Юдкевич, к сотруднице портала «Татполит», работающей в «Азатлык Радиосы», а также еще к четверым журналистам, сотрудничающим с «Радио Свобода»* в качестве фрилансеров. По данным «ОВД-Инфо»*, одна их них также работает с изданием «Новая газета. Европа».

По данным портала «Татаринформ», поводом для обысков послужило новое уголовное дело об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти. Его возбудили из-за публикации в Telegram видеоролика, в котором российского посла обливают красной краской. Сообщалось, что полиция нашла в домах у журналистов наличные доллары, банковские карты и антивоенную символику.

«Несмотря на то, что Марину Юдкевич следствие признало лишь свидетелем, не имеющим отношения к публикации видео, капитан полиции Альберт Галлямов — сотрудник ЦПЭ изъял у неё не только электронные устройства, но и загранпаспорт», — сообщают «Сетевые свободы».

По этой причине Юдкевич не смогла выехать в Израиль, где 24 августа ей назначили начало экстренного лечения от рака. В Республиканском клиническом онкодиспансере за месяц после постановки Юдкевич на учет ей все еще не назначено никакого лечения, отметили в проекте.

«При поддержке «Сетевых свобод» постановление Советского суда Казани о разрешении обыска у представителя СМИ обжаловано. Следователю направлено требование о возврате незаконно изъятого документа и прекращении препятствий к осуществлению жизненно важного лечения», — заявили правозащитники.

*«Idel.Реалии», «Радио Свобода» и «ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранными агентами».