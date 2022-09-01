Депутат Томской гордумы сложил полномочия из-за несогласия с боевыми действиями в Украине

Депутат Томской городской думы от фракции КПРФ Роман Романов сложил свои полномочия. По словам местного журналиста Андрея Серафимова, такое решение парламентарий принял из-за несогласия с боевыми действиями в Украине.

Сам Романов в своем Telegram-канале сообщил, что решил снять с себя депутатские полномочия «в связи с отъездом в другой регион России». Однако журналист Андрей Серафимов представил другую версию событий. Ему удалось поговорить с «источником, близким к окружению Романова». Собеседник рассказал, что парламентарий принял такое решение из-за несогласия с позицией фракции по ситуации вокруг Украины.

«[Романов] просто не согласен с КПРФ относительно войны в Украине. Много раз говорил о том, что не хочет даже косвенно поддерживать то, с чем не согласен. А ещё ситуация в думе и заигрывание КПРФ с ЕР и чиновниками его абсолютно не устраивали», — рассказал собеседник Серафимова.