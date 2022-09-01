В детских садах обстрелянного брянского поселка появились бомбоубежища

Детские сады брянского поселка Белая Березка, который несколько раз попадал под обстрел с начала боевых действий в Украине, оборудовали бомбоубежищами. В этом убедились корреспонденты «Брянской улицы», которые посетили приграничный населенный пункт 30 августа.

В преддверии 1 сентября журналисты отправились в Белую Березку, чтобы выяснить, как учебные заведения поселка подготовились к новому учебному году. Выяснилось, что коридоры школ расчертили указателями, а окна заклеили скотчем. В детсадах обустроили «островки безопасности», а подвалы в них переоборудовали под бомбоубежища. Всего, по данным «Брянской улицы», в населенном пункте проживает около восьмисот детей дошкольного и школьного возраста.

Руководство района рассматривает вариант перевода детей на дистанционное обучение. Также обсуждается возможность организации учебного процесса по форме интерната: детей предлагается вывозить на безопасную территорию, где они будут проживать до конца учебной недели. Окончательного решения по этому вопросу местные власти еще не приняли.

В последний раз Белую Березку обстреляли 12 июля. Об этом сообщал губернатор области Алексей Богомаз. По его словам, было зафиксировано не менее 18 ударов минометными снарядами. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не оказалось, утверждал он.